Das Honor 8 gehört unter den Weihnachtsbaum: Das Flaggschiff von Honor macht also nicht nur im Labor eine gute Figur, sondern bewährt sich auch im Alltag. Das herausragende Design gefällt sofort, die Dual-Kamera hält auch wichtige Momente in guter Erinnerung und der Akku bringt einen problemlos durch den längsten Tag. Das Honor 8 gibt es mit 32 GB internem Speicher für 399 Euro (UVP) in den Farben Midnight Black, Pearl White und Rosé Gold. Für den exklusiven Touch, und mit doppeltem Speicher, gibt es das Honor 8 Premium in Sunrise Gold für 449 Euro (UVP). Eine klare Kaufempfehlung.