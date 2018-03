Minimalistisches Design, gepaart mit besten Materialien: Das HUAWEI P9 kombiniert hochwertiges 2.5D-Glas und ultraleichtes Aluminium aus der Luftfahrtindustrie in einem Gerät und zieht damit alle Blicke auf sich. Herzstück des Smartphones ist die Dual-Kamera, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. So wird die RGB Kamera des HUAWEI P9 speziell dafür eingesetzt, die Brillanz der Farben einzufangen; die monochrome Kamera hingegen sorgt für gestochen scharfe Details und eindrucksvolle Kontraste im Bild. Die beiden auf der Rückseite des HUAWEI P9 angebrachten Kameras arbeiten im Team und ermöglichen es dem Nutzer, Bilder mit überragenden Details, Tiefe und Farbe zu erschaffen, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Nutzer können zwischen drei Leica-Filmmodi auswählen: Standard, Lebendige Farben und Weicher Farbverlauf – abhängig von den persönlichen Vorlieben. Im Monochrome-Modus lassen sich außerdem Schwarzweiß-Bilder erstellen. Das Smartphone verfügt über ein 13,2 Zentimeter (5,2 Zoll) großes Full-HD Display und wird durch den neuen Kirin 955 mit 2.5 GHz- Prozessor angetrieben. Als Farbvarianten stehen Titanium Grey und Mystic Silver zur Verfügung. Die größere Variante, das HUAWEI P9 Plus in der Farbe Quartz Grey, kommt mit 5,5 Zoll Display und einem Akku mit Schnellladefunktion. Preis: ab 569 Euro