Hochwertiges Design und innovative Technik zeichnen das HUAWEI Mate 9 aus. Ausgerüstet mit dem neuesten Android-Betriebssystem, der EMUI 5.0-Software sowie dem Kirin960-Chipset ermöglicht es ein schnelles und flüssiges Arbeiten – bei gleichzeitig niedrigerem Energieverbrauch. Für lange Akkulaufzeit sorgt ein 4000-mAh-Akku, der sich dank SuperCharge-Technologie für eine eintägige Nutzung innerhalb von 20 Minuten aufladen lässt.

Als Speicher stehen 4 GB RAM zur Verfügung. Das Mate 9 ist mit einer Dual-Kamera ausgerüstet, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Neben einem 12 Megapixel RGB-Sensor und einem 20 Megapixel Monochrom-Sensor ist auch ein Hybrid-Zoom an Bord. Auch optisch macht das 14,9 Zentimeter (5,9 Zoll) große Mate 9 eine gute Figur. Es ist mit Metall-Unibody-Rahmen mit sandgestrahlter Struktur oder in diversen Farben (Space Grey und Moonlight Silver) erhältlich. Zudem gibt es eine limitierte Porsche-Edition in der Farbe Graphite Black, mit geschwungenem AMOLED-Display. Preis: ab 699 Euro