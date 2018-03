Mit seinem schlanken Gehäuse in Voll-Aluminium und der sanft gewölbten Oberfläche des 12,7 Zentimeter (5 Zoll) großen Displays fällt das HUAWEI nova sofort ins Auge. Von der modernen Architektur inspiriert, verfügt das Smartphone über eine geschwungene, matt gestrahlte Rückseite sowie charakteristisch längliche und rechteckige Kanten am oberen Ende. Es liegt gut in der Handfläche und kann dank kompakter Größe sogar einhändig bedient werden.

Mit der 8 Megapixel Frontkamera können Nutzer bei allen Lichtverhältnissen noch bessere Selfies aufnehmen und bearbeiten. Mit Make-up Mode 2.0 und Beauty Mode 3.0 lassen sich kosmetische Effekte oder eine glattere Haut zaubern. Auch 4K-Videoaufzeichnungen sind möglich. Die 12 Megapixel Hauptkamera ist mit einem lichtstarken Objektiv samt Bildsensor ausgerüstet. Damit alle Anwendungen fließend laufen, wurde ein Octa-Core-Prozessor verbaut. Das HUAWEI nova mit 4GB RAM und 32 GB ROM ist in den Farben Mystic Silver, Titanium Grey und Prestige Gold verfügbar. Preis: 379 Euro.