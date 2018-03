Weihnachtsgeschenke: connect-Tipps für Technik-Fans - Samsung Gear IconX (2018) Bluetooth-In-Ears

Kopfhörer, Fitnesstracker, Musikplayer und Sprachcoach in einem. Gibt’s nicht? Gibt’s doch: Das Bluetooth-In-Ear-Headset Gear IconX (2018) zeichnet Distanzen, den Puls, die Trainingsdauer, die Geschwindigkeit und den Kalorienverbrauch auf, bietet über 4 GB für Musik und liefert per Sprachansage Statusupdates zum Trainingsverlauf. Das alles schaffen die ergonomischen Ohrstecker ohne Smartphone. Ausgeliefert werden sie in einem Ladeetui, das schützt und als Energiespender dient. Samsungs​ Preis: stattliche 229 Euro.