Galerie: Unwetterwarnungen und Wetter-Apps - Wetterwarner

Die kostenlose App Wetterwarner ist unser Tipp für Besitzer eines Android-Gerätes. Die App greift auf die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gelieferten Daten zu. Wenn Sie die Funktion "Hintergrunddienst" aktivieren, zieht sich die App automatisch die Hinweise für mehrere von Ihnen vorgegebene Regionen und zeigt diese an, sobald Gefahr droht. Sieht man mal davon ab, dass die App durch Werbehinweise finanziert wird, kommen Sie so gratis an automatische Warnmeldungen.