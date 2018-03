WhatsApp: Bilder und Videos bearbeiten - Fotos aufnehmen mit WhatsApp auf dem iPhone

Auf dem iPhone tippen Sie auf das Kamera-Symbol am unteren Rand des Chat-Fensters und gelangen so zur oben gezeigten Ansicht. Um ein Bild aufzunehmen tippen Sie den Auslöseknopf unten in der Mitte kurz an. Die weiteren Knöpfe haben folgende Funktionen:



- Oberhalb des Knopfes gibt es eine Pfeilspitze, mit der Sie die zuletzt geschossenen Fotos einblenden.

- Über den Knopf unten links gelangen Sie an alle Fotos auf Ihrem iPhone.

- Der Knopf rechts unten schaltet zwischen der Haupt- und der Selfie-Kamera um.

- Oben rechts können Sie den Blitz vom Automatik-Modus auf "Aus" beziehungsweise "Ein" schalten. Das Blitzsymbol oben in der Mitte zeigt, dass die Automatik den Blitz beim nächsten Foto auslösen wird.