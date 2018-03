WhatsApp: Bilder und Videos bearbeiten - Fotos aufnehmen mit WhatsApp unter Android

Beim Zuschnitt (linkes Bildschirmfoto) ziehen Sie das Rechteck über die erwünschte Bildstelle. Durch Ziehen an den Rändern verändern Sie die Bildgröße. Die vier Linien helfen dabei, geeignete Bildproportionen herzustellen und den Zuschnitt zu präzisieren.



Das Drehen des Bildes erledigt Android in der aktuellen Ansicht. Die Android-Version kann Bilder nur in Schritten von 90° drehen.