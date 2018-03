WhatsApp: Bilder und Videos bearbeiten - Fotos aufnehmen mit WhatsApp auf dem iPhone

Ist das Foto im Kasten, können Sie unten in das Feld tippen und Text einfügen, der damit verschickt wird.



Der kleine Knopf oben in der Mitte öffnet die Bildbearbeitung. Drehen Sie das Foto, wahlweise über die feine Skala unter dem Bild oder in 90°-Schritten über den Knopf links unten.



Den Zuschnitt erledigen Sie, indem Sie eine der hervorgehobenen Ecken des Bildes anfassen und wie gewünscht verschieben. Über den Knopf unten rechts …