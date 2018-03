WhatsApp: Bilder und Videos bearbeiten - Fotos aufnehmen mit WhatsApp unter Android

Tippen Sie auf das Kamera-Symbol neben dem Texteingabefeld im Chat. So gelangen Sie zur Kamerafunktion. Tippen Sie den Auslöseknopf unten in der Mitte an, um eine Aufnahme anzufertigen. Über den Knopf links des Auslösers steuern Sie den Blitz. Im Bild ist er auf Automatik eingestellt. Sie können das Symbol aber auch antippen und den Blitz ein- und ausschalten. Rechts vom Auslöser finden Sie den Knopf, über den Sie zwischen der Hauptkamera und der Selfie-Kamera wechseln. Ist die Aufnahme im Kasten, dann haben Sie vier Möglichkeiten:



1. Tippen Sie in das Feld "Beschriftung hinzufügen" links unten. Dann können Sie einen Text verfassen, der mit dem Bild verschickt wird.

2. Rechts oben finden Sie einen kreisförmigen Pfeil. Darüber erreichen Sie die Funktion zum Drehen des Fotos.

3. Der Knopf links daneben öffnet die Beschnittfunktion, mit der Sie das Bild zuschneiden können.

4. Über den grünen Knopf verschicken Sie das Foto.