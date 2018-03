WhatsApp: Bilder und Videos bearbeiten - Videos aufnehmen mit WhatsApp unter Android

Die Aufnahme von Videos verläuft fast genau so wie die von Fotos. Sie öffnen die Kamerafunktion von WhatsApp. Dann drücken Sie den Auslöseknopf, halten ihn dieses Mal aber fest. So lange der Finger auf dem Knopf ruht, läuft die Aufnahme. Heben Sie ihn an, um das Video abzuschließen. Indem Sie den Finger während der Aufnahme auf dem Display hoch und runter schieben können Sie zoomen.



Nach der Aufnahme können Sie das Video mit dem Play-Knopf abspielen. Auch eine Beschriftung ist möglich, wie bei Fotos. Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten bietet WhatsApp hier aber keine.