Lohnt sich Windows 10 Mobile? - Gute Unterhaltung

Wussten Sie, dass Microsoft mit Groove Music einen Musik-Streamingdienst anbietet, der sowohl vom Angebotsumfang her als auch preislich mit Apple Music oder Spotify mithalten kann? Auch das Filmangebot ist einen Blick wert. Tatsächlich schnürt das Unternehmen in Kombination mit Windows 10 Mobile ein Unterhaltungspaket, das man so gar nicht erwartet hätte. Ein Alleinstellungsmerkmal ist außerdem die enge Anbindung an das Xbox-Universum. Die Spieleauswahl ist allerdings nicht mit iOS und Android vergleichbar und Zeitschriften sowie Bücher gibt es nur bei Drittanbietern wie Amazon.