Lohnt sich Windows 10 Mobile? - Moderne Benutzeroberfläche

Die Live-Kacheln von Windows 10 kombinieren gekonnt die frei platzierbaren Widgets von Android mit der klaren Gitternetz-Struktur von iOS. Das Ergebnis ist die in unseren Augen fortschrittlichste mobile Oberfläche, die es derzeit gibt. Microsoft hat in Windows 10 Mobile zudem einen wichtigen Kritikpunkt der Vorgängerversionen ausgeräumt und bietet viele Personalisierungsmöglichkeiten: Der Kachel-Hintergrund ist frei wählbar, die Kacheln lassen sich dreistufig in der Größe anpassen und auch in Ordnern sammeln. Man kann sogar mit einem Schieberegler die Kacheltransparenz bestimmen, also einstellen, wie stark der Hintergrund sichtbar sein soll. Ergebnis: Auf dem Smartphone sieht Windows besser aus als auf dem PC.