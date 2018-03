Lohnt sich Windows 10 Mobile? - Kein Attraktives App-Angebot

Weil Android einen Marktanteil von über 80 Prozent hat, werden App-Entwickler von Facebook bis zum kleinen Studio quasi gezwungen, für das System zu programmieren. Windows 10 Mobile ist dagegen in einem Teufelskreis gefangen: Weil das System kaum verbreitet ist, werden kaum Apps dafür entwickelt; weil das App-Angebot dünn ist, lassen die Kunden das System links liegen. Der Blick in den App Store von Windows 10 Mobile offenbart das ganze Dilemma. Zentrale Apps wie Facebook werden von Microsoft selbst programmiert, angesagte Apps wie Instagram sind vom Funktionsumfang her nicht mit iOS oder Android vergleichbar, wichtige Anbieter wie beispielsweise Ebay Kleinanzeigen fehlen ganz.