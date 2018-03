Die besten Apps für Windows Phone - richtig-tanken.de

Die App vonrichtig-tanken.de kostet nichts, spart aber Geld. Dazu zeigt sie die günstigsten Preise für Diesel, Super und E10 in der Nähe an. Über die Funktion "Lieblingstankstelle" können Sie auch speziell die Preise an ausgewählten Tankstellen beobachten. Die Zahlen stammen von der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamtes.