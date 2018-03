Zubehör für die Vinyl-Pflege - Carbon-Bürste von Pro-Ject

Eine kleine Carbon-Bürste etwa von Pro-Ject ("Clean It", ca. 10 €) oder eine mit weicheren Borsten wie die von Loricraft (19,80 €, www. sieveking-sound.de) genügt schon, um ab und an über den Diamanten zu gehen. Dabei vorsichtig sein, um nicht den Nadelträger zu beschädigen - am besten den Amp anlassen, um zu hören, wie stark man auf die Nadel drückt.