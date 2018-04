18. und 19. Dezember 3. Dimension in München

Im HiFi-Studio 3. Dimension in München findet am 18. + 19.12. eine große Präsentation der Lautsprecher von Isophon mit Dr. Roland Gauder statt.

In weihnachtlichem Ambiente findet am Freitag von 13 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr in Münchens neuem High End Studio, der 3. Dimension, eine große Präsentation der Lautsprecher von Isophon statt. Dr. Roland Gauder, Firmenchef und Entwickler von Isophon, wird Ihre Fragen gerne beantworten. Bei Weihnachtsgebäck und Punsch freuen sich Florian Walter und Stefan Trog auf rege Teilnahme. Heimeranstraße 68, 80339 München, Telefon 089/54034323, www.zurdrittendimension.de