Der neue AV-Receiver SR 7005 von Marantz bietet volle 3D-Unterstützung sowie HD-Audio bei nahezu 1 KW Leistung. Er bietet mit einem integrierten Medienplayer den Anschluss an neue Medien.

Den "Kopf" des Audiosystems bildet die neueste Generation des 400Mhz, 32-bit Sharc DSP von Analog Devices, der HD-Audio dekodiert und mit dem aktuellen Audyssey MultiEQ XT PRO Raumeinmessung und Raumaktusik im Auto-Setup kooperiert.

Im "Zentrum" steht die spektakuläre Performance von sechs HDMI 1.4a-Eingängen. Ein HDMI-Eingang befindet sich an der Frontseite, verborgen hinter einer schweren Aluminiumabdeckung, die sicherstellen soll, dass sowohl Filmliebhaber als auch Gamers, sich in Zukunft auf eine volle 3D-Video Unterstützung mit 1080p HD erfreuen können. Die HDMI 1.4a-Eingänge sowie die beiden Ausgänge des SR 7005 sollen HDMI pass through im Standbybetrieb, einen Audio-Return-Channel (ARC) und zu guter Letzt sogar CEC-Steuerung (Consumer Electronics Control) ermöglichen.

Der Anchor Bay ABT2015 Prozessor soll die Wiedergabe aller Videoquellen auf HD Qualität aufwerten.

Der interne Mediaplayer des SR 7005 ordnet und streamt Musik und Bilder, die auf einem Hausnetzwerk gespeichert wurden, ob von einem NAS-Laufwerk oder einem integrierten PC. Zudem bestehen Wiedergabemöglichkeiten von i-Pod via USB (digital), während der RJ -45-Netzwerkanschluss Verbindung zu vTuner Internetradio herstellt sowie Musikwiedergabe von Napster unterstützt. Weiterhin ermöglicht der M-XPort die Verbindung zu Bluetooth Geräten mit dem optional erhältlichen RX101 Bluetooth-Empfänger - so integrieren Sie alles vom Handy über PC bis zum iPad.

Marantz betont auch, dass Vinyl-Fans ihre Freude an der Phono-Vorstufe haben werden.

Jede Audiosektion wird von einer eigenen Stromversorgungseinheit getragen. Die Verstärkungskraft der sieben Endstufen beträgt 125 Watt (an 8 Ohm).

Der SR 7005 kommt im August in den Fachhandel und wird in den Farben Schwarz und Silbergold verfügbar sein. Preis: 1700 Euro.