3D-Game Converter für LG Optimus 3D

LG hat einen 3D-Converter für sein 3D-Spielehandy LG P920 Optimus 3D entwickelt. Das Besondere: Er verwandelt 2D-Spiele in 3D-Games. Der Converter ist ab sofort verfügbar.

Besitzer des LG P920 Optimus 3D können in Zukunft ihre Lieblingsgames auch in 3D auf ihrem LG-Smartphone zocken, selbst wenn es eigentlich nur 2D-Spiele sind. Der LG 3D-Game Converter hilft - vorausgesetzt das Spiel basiert auf Open GL und läuft im Querformat. Die Umwandlung in ein 3D-Spiel erfolgt nach dem Updaten der Software auf dem LG P920 Optimums 3D und funktioniert sobald der 3D Game Converter gestartet wird. Die Installation des 3D Converters ist entweder direkt über WLAN auf das Smartphone möglich (sobald nach Software-Updates gesucht wird). Oder aber das Update kann über den PC auf das Android-Phone geladen werden, nachdem die Support Tool Software gestartet wurde.

Der 3D Game Converter von LG steht ab sofort zur Verfügung. Weitere Infos: www.lg.de Hier finden Sie einen connect-Test des LG P920 Optimus 3D