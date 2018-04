99-Dollar-Tablet von Google?

Gerüchten zufolge bringt Google für 99 Dollar ein 7-Zoll-Tablet mit Android 4.2 auf den Markt.

Wenn es stimmt, was das Branchenblatt Digitimes meldet, dann will Google zusätzlich zum Nexus 7 mit einem weiteren Nexus-Gerät den Tabletmarkt richtig aufmischen.

Nach Informationen von Digitimes plant Google den Marktstart eines 99-Dollar-Tablets noch in diesem Jahr. Mit diesem Angebot könnte Google Anbietern von Billig-Tablets wie Amazon mächtig Konkurrenz machen.

Das erste Google-Tablet Nexus 7

Das Low-Cost-Tablet wird kaum technische Highlights setzen: In dieser Preisklasse sind lediglich ein einfaches 7-Zoll-Display, ein Einkern-Prozessor mit 800 MHz Taktung sowie 8 GB Speicher zu erwarten.

Präsentation schon am 29. Oktober?

Möglicherweise wird das neue Nexus Tab bereits am 29. Oktober auf einer Google-Pressekonferenz in New York vorgestellt. Bislang wird erwartet, dass auf dieser Pressekonferenz die neue Android-Version 4.2 (Key Lime Pie) vorgestellt wird. In der Regel zeigt Google bei der Betriebssystem-Präsentation gleichzeitig auch ein neues Nexus-Gerät.

Das neue Endgerät könnte das neue Nexus Billig-Tablet sein. Möglicherweise sind stattdessen ein oder mehrere neue Nexus-Smartphones zu sehen, vielleicht auch eine 3G-Version des bekannten Tablets Nexus 7. Am 29. Oktober wissen wir mehr.