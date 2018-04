Einen interessanten Workshop gibt es bei HiFi Bramfeld in Hamburg.

Einen interessanten Workshop gibt es bei HiFi Bramfeld in Hamburg. Herrn Babac vom deutschen Accuphase Vertrieb PIA will dort nicht nur die Player/Wandler Kombi DP 800 - DC 801 an einer Kette aus der Vorstufe C 2810, Mono-Endstufen M 6000 und den Lautsprechern Dynaudio Evidence vorführen, sondern auch die Vorteile des digitalen Equalisers DG 48 zeigen. www.hifi-studio-bramfeld.de