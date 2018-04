Acer Iconia Tab A510: Das Quadcore-Tab kostet 399 Euro

Mitte April kommt das 10,1-Zoll-Tablet Acer Iconia Tab A510. Das 399 Euro teure Android-Tab hat einen Quadcore-Prozessor, 32 Gigabyte Speicher und arbeitet mit Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Der Nvidias Tegra 3-Prozessor in Acers 10,1-Zoll-Tablet Iconia A510 arbeitet mit einer flotten 1,3 Gigahertz Taktung und verfügt über einen zusätzlicher Stromspar-Kern, der bei weniger rechenintensiven Anwendungen zum Einsatz kommt. Ein Grafikprozessor mit zwölf Kernen soll für gute Grafikqualität sorgen. 1 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 32 Gigabyte interner Speicher sind ebenfalls vorhanden. Der interne Speicher des Tabs lässt sich per Speicherkarte um (bis zu) 32 Gigabyte erweitern.

Das 685 Gramm schwere Tablet ist mit Android 4.0 ausgestattet, das mit der Acer Oberfläche Ring UI erweitert wurde. Das 10,1 Zoll große Display stellt die formatüblichen 1280 x 800 Bildpunkte dar. Auf der Rückseite kommt eine 5-Megapixel-Kamera zum Einsatz und auf der Frontseite übernimmt eine 1-Megapixel-Kamera die Videotelefonie. Das Acer Tab verfügt über einen Micro-USB sowie einen Micro-HDMI-Anschluss. GPS sowie eine Reihe von Sensoren (Gyrometer, Beschleunigungs- und Lagesensoren) sind auch eingebaut. Online geht das Acer Iconia Tab A510 ausschließlich per WLAN (802.11 b/g/n). Nicht vorhanden ist eine UMTS/HSPA-Funkeinheit.Wie Acer auf seinen Facebook-Seiten mitteilte , kommt das Tab A510 Mitte April für 399 Euro (UVP) in den deutschen Handel. Amazon gibt beispielsweise als Liefertermin "ab dem 21. April 2012" an.