Ende Oktober bringt Acer zwei Tablets mit Windows 8 auf den Markt. Das Acer Iconia W510 ist ein 10 Zoll-Tablet für Privatnutzer, während das Acer Iconia W700 mit seinem 11,6 Zoll Großdisplay vor allem Businesskunden anspricht.

Acer bringt Ende Oktober zwei Tablets mit dem neuen Microsoft-Betriebssystem Windows 8 nach Deutschland. Das Acer Iconia W510 spricht Privatpersonen wie auch Business-User an. Es ist mit einem 10,1 Zoll (25,7 cm) großen Touchbildschirm ausgestattet: Es lässt wahlweise per Fingerwisch oder mit Hilfe der Keydock-Tastatur bedienen. Im View-Moduus wird die Tastatur umgeklappt und das Display zur Präsentationsfläche.

Beim Einsatz mit dem Keydock erhöht sich die Akkulaufzeit des Tablets auf 18 Stunden, wie der Hersteller betont. Weitere Besonderheiten des Tablets sind etwa die Technik zum schnellen Aufwachen aus dem Ruhemodus (Acer Always On) und der Schnellzugriff auf das Internet nach dem Aufwachen (Acer Always Connect).

Weitere technische Details zum Acer Iconia W510, das in verschiedenen Konfigurationen zu Preisen ab 599 Euro (UVP) in den Handel kommen wird, nannte der Hersteller bislang nicht.

Tablet für Profis: Acer Iconia W700

Das neue Acer Iconia W700 ist ein Windows 8-Tablet für professionelle Nutzer. Das Modell ist mit einem Standfuß ausgestattet, der sich um maximal 70 Grad neigen lässt. Das Acer-Tablet verfügt über ein vergleichsweise großes Display von 11,6 Zoll (29,5 Zentimeter), das mit seiner detailscharfen Auflösung von 1920 x 1080 Pixel beeindruckt. Stereolautsprecher und Dolby Home Theater sorgen für kraftvolle Sound-Wiedergabe.

Das 950 Gramm schwere Tablet wird entweder mit einem Intel Core i5 Prozessor (i5-3317U) oder mit einem Intel Core i3 Prozessor (i3-3217U) angeboten. Ihm stehen 4 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie mächtige 64 oder 128 Gigabyte interner Speicher zur Verfügung.

Auf der Front- und Rückseite des Tablets sind Webcams eingebaut. Online geht das Tablet ausschließlich über WLAN (802.11 b/g/n), für ausreichende Ausdauer sorgt der 4.850 mAh starke Akku.

Acer Iconia W700 gibt es ab 699 Euro (UVP) in den Handel. Wie teuer die Topvariante mit Core i5-Prozessor und 128 Gigabyte interner Speicher sein wird, ist noch nicht bekannt..