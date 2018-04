ADAC bietet praktische Pannenhilfe-App

Der Automobilclub ADAC bietetab sofort zusammen mit Service-Provider Base eine kostenlose Pannenhilfe-App für alle Nutzer von iPhones und Android-Smartphones.

Bei einer Panne genügt ein Anruf per Mobiltelefon beim ADAC, gleichzeitig überträgt die Software überall in Deutschland die genaue Position des Anrufers an die Helfer. Nebenbei erfährt der Anrufer selbst seinen exakten Aufenthaltsort mithilfe einer digitalen Straßenkarte. Darüber hinaus bietet die App eine Checkliste mit wertvollen Hinweisen zum richtigen Verhalten nach einem Unfall.

Die ADAC-Pannenhilfe-App steht jedem Nutzer kostenfrei zur Verfügung, egal ob er oder sie ADAC-Mitglied ist oder nicht. Voraussetzung für die Nutzung ist lediglich ein Smartphone mit Android- oder iPhone-Betriebssystem.

Die App ist im Android Market beziehungsweise im App Store unter dem Stichwort "ADAC Pannenhilfe" zu finden oder einfach eine kostenlose SMS mit dem Inhalt "ADAC" an 4263 senden.