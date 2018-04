Am Samstag war das Samsung Galaxy Ace beim Mediamarkt im Angebot - ab Donnerstag, 29. März ist das Android-Smartphone Galaxy Ace bei Aldi Süd und Aldi Nord zum Aktionspreis zu bekommen. Der Android-Klassiker steht dann für 189 Euro in den Regalen des Lebensmitteldiscounters. Ist es ein Schnäppchen?

Das kleine, handliche Samsung Galaxy Ace S5830 ist inzwischen ein echter Android-Klassiker und sein Nachfolger Galaxy Ace Plus ist auch schon auf dem deutschen Markt angekommen. Nachdem das Galaxy Ace bereits im aktuellen Aktionsangebot vom Mediamarkt aufgetaucht ist, bringen Aldi Süd und Aldi Nord am 29. März ebenfalls das kompakte und sehr handliche Samsung-Smartphone zum Aktionspreis in den Handel.

Die Bedienung des 114 Gramm leichten Smartphones ist dank Android (Version 2.3 Gingerbread) und der Samsung Touchwiz-Oberfläche sehr einfach. Das Ace bietet untere Mittelklasse-Ausstattung. Dazu gehört der einfache 800 Megahertz-Prozessor, der jedoch bei Zugriffen auf Apps und Internet nicht mit den Prozessoren der neuen Mittelklasse-Modelle mithalten kann. Zudem ist sein kompakter 3,5 Zoll Bildschirm mit seinen 320 x 480 Bildpunkten nur mäßig detailgenau - Standard in der Mittelklasse ist inzwischen eine Auflösung von 480 x 800 Bildpunkten.

Recht ordentlich ist immer noch seine Ausstattung, zu der auch eine 5-Megapixel-Kamera gehört. Positiv fiel den Testern auch seine Ausdauer auf. Vor über einem Jahr vergaben die connect-Tester dem Galaxy Ace die Gesamtnote "Gut" . Fazit: Nach dem Mediamarkt-Angebot von 185 Euro (ggf. plus Versandkosten von 4,99 Euro) für das Galaxy Ace am Wochenende, zieht Aldi jetzt nach - mit dem Aktionspreis von 189 Euro. Doch weder Mediamarkt noch Aldi sind supergünstig: Inzwischen bieten einige Onlinehändler den Samsung-Klassiker bereits für weniger als 180 Euro (inkl. Transportkosten) an.