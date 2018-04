AEG Eclipse: Design Dect-Phone

Das AEG Eclipse ist ein Dect-Telefon mit auffälligem Design und inneren Werten. Angeboten wird es mit aber auch ohne Anrufbeantworter zu Preisen ab 99,99 Euro.

Minimalistische Design, ein ellipsenförmiges Mobilteil und ein IF Design Award - das neue AEG Eclipse beeindruckt vor allem mit seinem edlen Äußeren. Das in den Farben Schwarz und Weiß erhältliche Dect-Telefon besitzt aber auch ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, eine beleuchtete Tastatur und eine Freisprechfunktion. In sein Telefonbuch passen jedoch nur 200 Einträge. Für ausreichend Ausdauer ist allerdings gesorgt: Sein Akku reicht etwa für 13 Stunden Gesprächszeit.

Anzeige

Das AEG Designmodell gibt es als Eclipse 10 ohne Anrufbeantworter für 99,99 Euro. Es steht aber auch eine Variante mit Anrufbeantworter zur Auswahl. Das 119,99 Euro teure Eclipse 15 kann bis zu 30 Minuten lang Anrufe aufzeichnen. Beide Modelle sind ab sofort im Handel.

Das könnte Sie auch interessieren

Hier finden Sie einen Connect-Test der besten Dect-Telefone bis 50 Euro

Hier finden Sie den Connect-Test des Swissvoice-Designtelefons eSense

Hier finden Sie einen Überblick über die besten Dect-Telefone