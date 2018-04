Aktion: Bosch Navi-App günstiger

Bosch spendiert seiner Navi-App für iPhone ein Update. Die Version 1.6 enthält einen Eco-Trainer und erlaubt die Integration der Zusatz-App Fahrtenbuch. In einer befristeten Einführungsaktion kostet die Bosch-Navi App zurzeit 30 Euro statt regulär 50 Euro.

Die Bosch-Navigation fürs iPhone gibt es ab sofort in der Version 1.6. Sie bringt kleine Detailverbesserungen sowie einen integrierten Eco Trainer, der zu einer spritsparenden Fahrweise animieren soll. Bosch hat zudem für die neue Version der App ein spezielles Fahrtenbuch entwickelt, das an die Auflagen des Finanzamtes angelehnt und in die Navigation integriert ist. Es ist eine Zusatz-App, die per In-App-Purchase für 5,99 Euro gekauft werden kann.

Das Programm erlaubt dem Fahrer vor jeder zu erfassenden Fahrt den Kilometerstand und den Zweck der Fahrt anzugeben. Das Fahrtenbuch zeichnet die gefahrenen Kilometer der jeweiligen Fahrt automatisch auf und speichert sie. Wer keine Zeit hat, den Kilometerstand bei Fahrtbeginn einzugeben, den erinnert die App später an die fehlenden Daten. Der Fahrer so entscheiden, ob alle oder nur einzelne Fahrten aufgezeichnet werden können.

Die neue Version der Bosch-Navigations-App erlaubt auch die Nutzung der Informationen des Diensteanbieters "Wohin?'"

Befristete Preisaktion: 29,99 statt 49,99 Euro

Bosch Navigation D-A-CH ist im Apple App Store sowohl fürs iPhone als auch fürs iPad erhältlich. Zurzeit gibt es die App für das iPhone in einer auf eine Woche befristeten Aktion bereits für 30 statt 50 Euro. Das Ein-Monatspaket des Stau-Infodienst Inrix-Live Traffic ist in diesem Zeitraum für 79 Cent statt für 2,99 Euro zu bekommen.