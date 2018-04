Aktionsangebot: Samsung Galaxy Y bei Netto

Der Marken-Discounter Netto verkauft ab 2. Januar das Android-Smartphone Samsung Galaxy Y als Aktionsangebot. Das kompakte 3-Zoll-Modell ist mit Android 2.3 ausgestattet und wird für 117 Euro verkauft.

Das 98 Gramm leichte Android-Smartphone gilt als Smartphone für jüngere Nutzer. Dafür sprechen seine kompakten Maße und sein vergleichsweise kleiner Preis. Das Galaxy Y verfügt über einen 832 Megahertz getakteten Single-Core-Prozessor. Außerdem steht ein 160 Megabyte großer interner Speicher zur Verfügung. Das ist nicht sehr viel, er lässt sich aber per MicroSD-Speicherkarte um maximal 32 Gigabyte erweitern. Android 2.3 (Gingerbread) ist als Betriebssystem im Einsatz, veredelt mit der Samsung-Oberfläche Touchwiz. Damit ist ein recht flotter Zugriff auf Apps und Internet möglich.

Gesteuert wird das Galaxy Y über sein 3 Zoll (= 7,6 Zentimeter) großes Touchdisplay. Leider bietet es mit seiner Auflösung mit 320 x 240 Bildpunkten keine sonderliche Detailschärfe. Das Samsung-Smartphone geht per HSDPA (Empfang: maximal 7,2 Megabyte pro Sekunde) und WLAN (Standards: b/g/n) online. GPS und Bluetooth sind auch vorhanden. Eine einfach ausgestattete 2-Megapixel-Kamera und ein RDS-Radio sind ebenfalls integriert. Der Discounter Netto liefert das Galaxy Y mit einer 2 Gigabyte-Speicherkarte aus. Das Smartphone ist vertragsfrei sowie frei von einem SIM-Lock, es kann also mit jeder SIM-Karte genutzt werden. Fazit: Das Samsung Galaxy Y ist ein preisgünstiges Einstiegsmodell in die Androidwelt. Einzig die geringe Auflösung seines Monitors trübt den ansonsten guten Ersteindruck. Der Schnäppchen-Preis bei Netto ist ok, aber kein Super-Schnäppchen-Preis. Bei einigen Onlineanbietern ist es zurzeit aber auch für einige Euros weniger (inklusive Transportkosten) zu bekommen.