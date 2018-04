Aktionspreise bei Apple und Amazon

Black Friday und Cyber-Monday-Woche: Apple und Amazon verkaufen heute einige ihrer Produkte zu attraktiven Sonderpreisen.

In den USA beginnt heute, am sogenannten Black Friday, üblicherweise der Weihnachtsverkauf. Apple bietet traditionell in den USA an diesem "Black Friday" eine ganze Reihe von Produkten zu Aktionspreisen an. Interessante Aktionsangebote gibt es bei Apple heute auch in Deutschland. Wer ein neues iPad oder ein iPad 2 sucht, sollte unbedingt im Apple Online-Store oder beim Apple-Shop in der Nähe vorbeischauen. So gibt es heute beispielsweise das iPad mit WiFi und 32 GB Speicher für 548 Euro statt für 599 Euro.

Anzeige

Beim Online-Anbieter Amazon gibt es heute ebenfalls Rabatte auf eine Vielzahl an Produkten. Dort gilt seit heute die Cyber Monday 2012 Rabattaktion, die aber nicht nur heute am Freitag, sondern gleich für die ganze Woche gilt. Das besondere an der Amazon-Aktion ist, dass der Onlinehändler 1.800 Produkte als Blitzangebote zu rabattierten Aktionspreisen anbieten.

Mehr zur Cyber Monday Woche 2012

Die Angebote gelten nur für einen sehr eng beschränkten Zeitraum und nur für eine limitierte Menge. Seit heute zeigt Amazon einen Überblick über die Aktionsprodukte im Rahmen der Cyber Monday Woche 2012.