Aldi Süd-Aktion: Galaxy W bei Aldi-Süd

Ab sofort ist das Android-Smartphone Samsung Galaxy W für 239 Euro bei Aldi Süd zu bekommen. Mit dabei ist das Aldi Talk Starter Set mit 10 Euro Startguthaben plus Internet-Flat, die 30 Tage kostenlos genutzt werden kann.

Das Samsung Galaxy W GT-I8150 ist ein kompaktes Android-Smartphone mit einem 3,7 Zoll großen Touchdisplay, das eine Auflösung von 800 x 480 Pixel bietet. Für den flotten Zugriff auf Apps und Internetseiten sorgt ein 1,4 Gigahertz schneller Single-Core-Prozessor.

Sein interner Speicher fällt mit 4 Gigabyte einigermaßen groß aus, lässt sich aber per Speicherkarte auf bis zu 32 Gigabyte erhöhen. Eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus ist auch vorhanden, sie nimmt Videos mit 720p auf. Das Galaxy W surft per per HSPA+ oder WLAN (802.11 b/g/n) im Internet. GPS, RDS-Radio und MP3-Player sind natürlich auch vorhanden. Beim kompakten Mittelklassemodell kommt Android Gingerbread (Android 2.3) zum Einsatz.Fazit: Die connect-Tester brachten es auf den Punkt: Das Galaxy W bietet viel Leistung fürs Geld. Das von connect mit "gut" bewertete Android-Modell machte eine rundum gute Figur. Es jedoch kein Business-Modell. Der Preis bei Aldi Süd ist ok - wer jedoch kein Mobilfunk-Starterset benötigt, bekommt das Galaxy W bei Online-Anbietern aber auch schon für 235 Euro. Hier finden Sie einen ausführlichen Testbericht des Samsung Galaxy W