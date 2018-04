Aldi-Aktion: Samsung Galaxy Gio für 129 Euro

Ab Donnerstag (3. Mai 2012) verkauft Aldi Süd und Aldi Nord das nicht mehr ganz so neue Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy Gio für 129 Euro. Ist das Aldi-Angebot ein Schnäppchen oder nur ein Ladenhüter?

Aldi Süd und Aldi Nord nimmt mit dem Samsung Galaxy Gio ein Android-Smartphone der Einsteigerklasse ins Aktionsprogramm. Das nicht mehr ganz so neue 100 Gramm Modell mit 3,2 Megapixel-Kamera bietet ein vergleichsweise kleines 3,2 Zoll Display, das eine Auflösung von 320 x 480 Bildpunkten bietet. Darunter arbeitet ein 800 Megahertz schneller Prozessor. Er sorgt für recht flüssige Reaktionen, es geht aber längst nicht so flott wie bei guten Mittelklassemodellen. Als Betriebssystem kommt Android 2.3 zum Einsatz. Nach ausführlichen Tests stuften die connect-Testredakteure das kompakte Samsung Galaxy Gio vor fast einem Jahr als empfehlenswerten Allrounder ein und vergaben die Testnote "Gut". Aldi ergänzt das Android-Smartphone um eine 2 Gigabyte fassende MicroSD-Speicherkarte, um den etwas schmächtigen internen Speicher zu erweitern.Fazit: Das Samsung Galaxy Gio ist ein älteres, aber kompaktes Einsteigermodell in die Android-Welt. Der Aldi-Aktions-Preis von 129 Euro für das Smartphone ist attraktiv, im Moment ist es im Onlinehandel kaum günstiger zu bekommen. Es gibt aber auch günstigere Alternativen aus der Einsteigerklasse: etwa das Huawei Ideos X3 oder das brandneue Huawei Y200, das jetzt bei Lidl im Angebot ist.