Aldi-Aktion: Samsung Galaxy Pocket für 99,99 Euro

Ab 5. Juli verkaufen Aldi Nord und Aldi Süd das Samsung Galaxy Pocket für 99,99 Euro. Das 97 Gramm leichte Android-Smartphone verfügt über einen 832 MHz-Prozessor, einen 2,8 Zoll Minibildschirm sowie Android 2.3 als Betriebssystem. Ist der kleine Androide bei Aldi ein attraktives Schnäppchen?

Mitte März hatte Samsung sein neues Minimodell Galaxy Pocket erstmals vorgestellt. Das Pocket rundet das aktuelle Samsung-Programm mit Android-Betriebssystem nach unten ab. Das 97 Gramm leichte Phone hat ein 2,8 Zoll kleines Display (= 7,1 Zentimeter), das mit seiner Auflösung von 240 x 320 Pixel nicht besonders detailscharf ist und sich folglich nicht gerade für ausgiebige Online-Aktivitäten empfiehlt.

Anzeige

Der 832 MHz-Einkern-Prozessor lässt ohnehin keine superschnellen Zugriffe auf Web und Android-Apps erwarten. Praktisch: Der 3 Gigabyte große, interne Speicher ist per Speicherkarte erweiterbar. Zur Ausstattung gehört auch eine einfache 2-Megapixel-Kamera. Das Galaxy Pocket geht sowohl über WLAN-Netze als auch per UMTS/HSDPA-Netz (Empfang: max. 3,6 Mbit/s) ins Internet. Als Betriebssystem kommt Android 2.3 zum Einsatz, ein Update auf die aktuelle Version 4.0 ist kaum zu erwarten. Fazit: Wer ein kleines und leichtes Smartphone mit Android-Betriebssystem sucht und nicht viel Geld dafür ausgeben will, sollte sich das Galaxy Pocket ansehen. Prozessor, Display und Kamera sind bei diesem Modell jedoch nur auf Einsteiger-Niveau. Eine interessante, wenn auch etwas größere Alternative ist das Huawei Ascend Y200, das ebenfalls rund 100 Euro kostet und auch das Android-Betriebssystem nutzt. Der aktuelle Aldi-Aktionsspreis für das Samsung Galaxy Pocket von 99,99 Euro ist kein echter Super-Schnäppchen-Preis. Bei einigen Online-Anbietern ist das Modell zurzeit sogar noch 1 Euro günstiger (inkl. Transportkosten) zu bekommen.