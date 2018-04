Aldi-Angebot: Android-4.0-Tablet für 299 Euro

Seit heute, 4. Oktober, verkauft Aldi Nord das Medion Lifetab S9512 für 299 Euro. Das 9,7 Zoll Tablet hat einen 1 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor, Android 4.0 und wird von Aldi mit einem umfangreichen Zubehörpaket ausgeliefert. ++UPDATE++ (4.10.2012)

Das Android-Tablet Medion Lifetab S9512 (MD99200) besitzt einen 9,7 Zoll großen IPS-Bildschirm, der mit 1024x758 Pixel jedoch eine nur durchschnittliche Auflösung bietet. Ein einfacher 1 Gigahertz getakteter Doppelkern-Prozessor von Texas Instruments übernimmt den Antrieb, ihm stehen 1 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Als Betriebssystem werkelt Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), ein Update auf Android 4.1 ist eher unwahrscheinlich.

Das 580 Gramm schwere Tablet verfügt über einen 16 Gigabyte großen Speicher, der sich praktischerweise per Speicherkarte erweitern lässt. Der integrierte Akku soll nach Herstellerangaben bis zu 10 Stunden lange Einsätze erlauben. Das Medion Lifetab S9512 besitzt keine Mobilfunkeinheit, sondern geht ausschließlich per WLAN (802.11 b/g/n) ins Internet. Das Tablet wird bei Aldi Nord inklusive einem Zubehörpaket ausgeliefert, zu dem HDMI-Kabel, Headset, Tasche und Reinigungtuch gehören - ebenso eine 36 Monate Garantie.Fazit: Das Medion Tablet Lifetab S9512 ist ein günstiges Tablet mit der üblichen Einsteiger-Standardausstattung und Android 4.0 als Betriebssystem. Es geht jedoch nur per WLAN ins Internet. Aldi-Nord liefert das Tablet mit recht viel Zubehör aus. Das Lifetab S9512 ist für 299 Euro dennoch kein Superschnäppchen. Bereits im Juni gab es bei Aldi Nord das gleiche Modell mit der gleichen Ausstattung zum gleichen Preis. Eine attraktive Alternative mit 10 Zoll-Bildschirm ist das Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Es ist zurzeit beim Mediamarkt ebenfalls für 299 Euro (ggf. plus 4,99 Euro Transportkosten) zu bekommen, bietet aber mehr als das Medion Lifetab.Mehr lesen:Die Alternative: Das Samsung Galaxy Tab 2 10.1 im Connect-Test