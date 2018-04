Aldi-Nord: Medion Androidmodell im Aktionsangebot

Der Discounter Aldi-Nord bietet ab Donnerstag (15. Dezember) das Smartphone Medion Life P4310 im Aktionsangebot für 199 Euro an. Das Android-Smartphone mit 4,3 Zoll-Display wird mit Carkit und vorinstallierte Navisoftware Medion GoPal ausgeliefert.

Der 140 Gramm schwere Einsteiger-Androide ist ein Modell mit einigen Highlights und kleinen Schwächen. Zu den Highlights gehört sein 4,3 Zoll-Touchscreen, der mit 480 x 800 Bildpunkten eine gute Detailschärfe verspricht. Allenfalls Mittelklasse ist jedoch sein 800 Megahertz schneller Single-Core-Prozessor, der von mageren 512 Megabyte Arbeitsspeicher unterstützt wird.

Das Medion Life P4310 verfügt über eine 5-Megapixel-Autofokus-Kamera, MP3-Player, UKW-Radio und GPS. Den schnellen Internet-Zugang gibt es jedoch nur mit Einschränkungen: Für den Empfang steht HSDPA (max. 7,2 Megabit/s) bereit. Beim Senden fehlt jedoch der Turbo (max. 384 Megabit/Sekunde) ebenso beim Einsatz in WLAN-Netzen (nur 802.11 b/g).

Interessant am Aldi-Nord-Angebot ist auch das mitgelieferte Zubehör. Ein Carkit plus Medion GoPal Navi-App samt Digitalkarten für Deutschland, Österreich und Schweiz gehören zum Lieferumfang. Ebenfalls dabei: eine 4 Gigabyte MicroSD-Karte. Außerdem bietet Medion eine 3-Jahre-Garantie auf das Smartphone, das mit Android 2.3.5 ausgestattet ist. Fazit: Das Medion Life P4310 ist interessantes Einsteigermodell mit XL-Bildschirm, praktischer Navi-Zusatzausstattung und kleinen Ausstattungsschwächen. Die E-Plus-Tochter Base bietet das weitgehend baugleiche Schwestermodell Lutea 2 mit Surf-Flat und zwei Jahresvertrag zum Paketpreis von 17 Euro im Monat an. Jedoch ohne das Navi-Zusatzpaket.

