Aldi-Nord: Medion Lifetab S9512 für 299 Euro

Ab 6. bzw. 7. Juni verkauft Aldi Nord das neue Android Tablet Medion Lifetab S9512. Das Tablet kostet 299 Euro. Es ist mit einem 9,7 Zoll-Display, einem Dualcore-Prozessor und Android 4.0 ausgestattet - es geht aber nur per WLAN ins Internet.

Der Preis ist heiß. Für 299 Euro gibt es ab 6. Juni bei Aldi Nord in Nordrhein-Westfalen und ab 7. Juni in den übrigen Aldi Nord-Filialen das neue Medion Tablet Lifetab S9512 im Aktionsangebot.

Das 9 Millimeter dünne und 580 Gramm leichte Tablet ist mit einem 9,7 Zoll großen IPS-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1024 x 768 Pixel bietet. Als Antrieb kommt im neuen Aldi-Tablet ein einfacher Doppelkern-Prozessor von Texas Instruments (OMAP 4430 Prozessor) zum Einsatz, der mit 1,0 Gigahertz getaktet ist. Dem Tablet steht 16 Gigabyte interner Speicher zur Verfügung, der sich per Speicherkarte um maximal 32 Gigabyte vergrößern lässt.Die aktuelle Android-Version 4.0 übernimmt als Betriebssystem die Steuerung des Aldi-Tablets. Das Lifetab S9512 verzichtet jedoch auf eine UMTS-Mobilfunkeinheit. Es geht ausschließlich per WLAN ins Internet. Die maximale Ausdauer des Android-Tabs gibt Aldi mit zehn Stunden an.