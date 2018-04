Altec Lansings neue Octiv 202 Dual-Dockingstation Ocitv 202 ermöglicht gleichzeitigen Betrieb von zwei Apple iPhones beziehungsweise iPods.

Der Clou: Das 100 Euro teure Gerät verfügt über zwei Dockingports, wodurch iPhone- und iPod-Nutzer zwei Geräte gleichzeitig betreiben und zudem aufladen können. Passend dazu hat Altec Lansing eine zugehörige iPhone App entwickelt: Mit der Altec Lansing Music Mix App können die Lieder von beiden Geräten gemischt werden.

Über den integrierten "Juice-Meter" legt der Nutzer dabei fest, von welchem der zwei Geräte wie viele Lieder anteilig abgespielt werden. Diese iPhone Applikation steht im iTunes App-Store zum kostenlosen Download bereit.

Die Dockingstation wurde mit der Absicht entwickelt, perfekt in Ecken zu passen und bei wenig Platz vorhandenen Raum optimal auszunutzen. Mit der zugehörigen Fernbedienung kann die Dockingstation auch vom Sofa aus gesteuert werden. Dabei hat der Nutzer vollen Zugriff auf beide iPhones beziehungsweise iPods. Neben der Music Mix App kann mit dem Gerät die ebenfalls kostenlose Altec Lansing Alarm Rock App (Betriebssystem OS 3.1) betrieben werden. Diese App soll die Dockingstation in einen digitalen Wecker verwandeln, inklusive Zeitanzeige und großem Snooze-Button. Mit dieser App können dann eigene Lieder als Wecksound ausgewählt werden. "Mit seinen zwei Dockingports und den kostenlosen Altec Lansing Apps ist das Octiv 202 ein raffiniertes wie vielseitiges Gerät", sagt Adrian Bedggod, Altec Lansing EMEA Manager. "Gerade in WGs kann das Gerät seine Vorteile voll ausspielen, ob nun als Doppel-Ladestation, Party-Mischpult oder Wecker." Die Dockingstation verfügt außerdem über einen USB-Eingang, über den ein drittes Gerät mit USB-Anschluss angeschlossen und geladen werden kann, und einen AUX-Eingang über den weitere Audiogeräte über 3,5 mm Klinke angeschlossen werden können.