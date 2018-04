Das Update des Samsung Galaxy S2 auf das Betriebssystem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ist jetzt endlich auch in Deutschland angelaufen. Seit 16.04.2012 kommen neben S2-Smartphones mit Telekom-Branding und Vodafone-Branding auch Besitzer von ungebrandeten Samsung Galaxy S2-Modellen an das Update auf Android 4.0. ++UPDATE von 16.04.12, 15:21+++Android 4.0-Update für ungebrandete S2-Modelle gestartet+++

Besitzer eines Samsung Galaxy S2 aufgepasst - Samsung hat jetzt mit dem Verbreiten des Android-Updates auf die Android Version 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) für das Galaxy S2 in Deutschland begonnen. Überraschenderweise kommen nicht ungebrandete Galaxy-Modelle zuerst in den Genuss des Updates, sondern S2-Phones mit Telekom-Branding. Die Update-Freigabe für Galaxy S2-Modelle mit Vodafone-Branding soll in den nächsten Tagen beginnen (siehe Update-Meldung unten). Wann genau auch die ohne Netzbetreiber-Branding verkauften S2-Phones sowie die von O2 gebrandeten Modelle an der Reihe sind, ist im Moment nicht bekannt. Wahrscheinlich wird auch dieser Prozess in den nächsten Tagen starten.

Das Update kann zurzeit nur über den PC und die Samsung Software Kies gestartet werden. Beim Update über Kies (zuerst die neuste Version von Kies runterladen!) benötigt das Programm rund 60 Megabyte Speicherplatz auf dem Galaxy S2. Neu aufgespielt wird neben der Android-Version 4.0.3 auch eine aktualisierte Version der Samsung Oberfläche TouchWiz. Auf dieser Samsung FAQ-Seite finden Sie Tipps rund um das Update (in englischer Sprache). Nutzerdaten, Kontaktdaten, Fotos, Videos und Musik bleiben beim Updaten auf dem Galaxy S2 vorhanden - ein vorheriges Sichern dieser Daten über Kies auf dem PC ist dennoch ratsam. Das neue Android-Betriebssystem bringt einige Verbesserungen für das Samsung Smartphone - etwa ein verbessertes Multi-Tasking, eine neue Sprachsteuerungen, verbesserte Kamerafunktionen, einen überarbeiteten Browser und mehr. +++Update 14.04.12 +++ Inzwischen scheint der Update-Prozess auch für die Samsung Galaxy S2-Modelle mit Vodafone-Branding angelaufen zu sein. Noch nicht verfügbar ist jedoch das Update für Galaxy S2-Modelle mit O2-Branding sowie für die ungebrandeten Geräte. Wie die Samsung Pressestelle jetzt mitteilte, bekommen auch diese Modelle auf jeden Fall noch im April das neue Betriebssystem und die neue TouchWiz-Oberfläche. Genaue Starttermine nannte die Pressestelle jedoch nicht. +++Update 16.04.12 15:21 Uhr+++ Inzwischen ist der Update-Prozess auch für die ungebrandeten Samsung Galaxy S2-Modelle angelaufen.