Android dominiert Smartphone-Markt

75 Prozent der ausgelieferten Smartphones nutzen das Android-Betriebssystem, melden die Marktforscher von IDC. Apple iOS hält einen Marktanteil von 15 Prozent.

Drei von vier neuen Smartphones nutzen das Betriebssystem Android, berichten die Marktforscher von IDC in der neusten Ausgabe des IDC Trackers . Android kam im dritten Quartal 2012 auf einen Verkaufsanteil von 75,0 Prozent - im Quartal zuvor waren lag der Android-Anteil erst bei 68,1 Prozent.

In den letzten drei Monaten vergrößerte sich der Abstand zum Zweiplatzierten iOS von Apple, das einen Marktanteil von 14,9 Prozent erreichte. Im letzten Quartal wurden also weltweit fast fünf Mal so viele Smartphones mit Android (136 Millionen) wie mit dem iOS als Betriebssystem (26,9 Millionen) verkauft. Im Quartal zuvor lag das Verhältnis noch bei 4:1.

Windows Phone ist weit abgeschlagen

Deutlich abgeschlagen folgen die übrigen Smartphone-Betriebssysteme. Blackberry OS ist weiterhin mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent die Nummer 3 am Markt (7,7 Millionen verkaufte Smartphones) vertreten. Symbian kommt nach einem weiteren Rückgang bei den Verkaufszahlen nur noch auf einen weltweiten Marktanteil von 2,3 Prozent (4,1 Millionen Smartphones).

Auf Platz 5 steht Microsoft mit seinen Systemen Windows Phone und Windows Mobile. Windows-Phones erreichen zusammen lediglich einen Anteil von 2,0 Prozent (3,6 Millionen Windows-Phones wurden weltweit im Q3/2012 verkauft).