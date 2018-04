Android: Gingerbread gut dabei - Honeycomb schwach

Google hat aktuelle Zahlen über die Verbreitung der Android-Versionen vorgelegt. Auf jedem 5. Android-Modell läuft die aktuelle Smartphone-Variante Gingerbread. Kaum im Einsatz ist dagegen die aktuelle Tablet-Variante Honeycomb.

Genau 18,6 Prozent aller aktiven Android-Geräte waren Anfang Juli 2011 mit dem aktuellen Smartphone-Betriebssystem Gingerbread (Android 2.3) ausgestattet, meldet Google. Installiert sind vor allem die neuen Varianten 2.3.3 und 2.3.4 (sie laufen auf insgesamt 17,6 Prozent von allen Android-Modellen). Wie stark das Wachstum ist, zeigt der Vergleich zum Vormonat - da betrug der gesamte Gingerbread-Anteil gerade mal 9,2 Prozent. Dennoch ist Android 2.2 (Froyo) aktuell immer noch die zurzeit am weitesten verbreitete Android-Version. Obwohl ihr Anteil in den letzten Monaten rückläufig ist, sind heute immer noch 59,4 Prozent aller Android-Smartphones mit dieser etwas älteren Android-Betriebssystem ausgestattet. Vor einem Monat waren es jedoch 64,6 Prozent. Ebenfalls deutlich rückläufig: Android 2.1 (Eclair). Bei der Erhebung Anfang Juli kam diese Betriebssystem-Variante auf einen Anteil von 17,5 Prozent - ein Monat zuvor waren es 21,2 Prozent Einige Startschwierigkeiten hat das Tablet-Betriebssystem Android 3.x, genannt Honeycomb. Die beiden Varianten 3.0 und 3.1 erreichen zusammen lediglich 0,9 Prozent. Mit 0,5 Prozent hat die neuere Version 3.1 sogar den etwas größeren Anteil. Einen Monat zuvor lag der gesamte Honeycomb-Anteil bei 0,6 Prozent. Diese Zahlen sprechen nicht gerade dafür, dass sich die Tablets mit Android 3.0/3.1 besonders gut verkaufen, obwohl die Auswahl an Android-Tablets zurzeit deutlich wächst.