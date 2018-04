App der Woche: mysms

SMS-Kosten senken leicht gemacht: Mit der mysms-Applikation lassen sich Kurznachrichten weltweit und netzunabhängig für nur 8 Cent pro Stück versenden.

Das österreichische Unternehmen sms.at bietet mit der "mysms"-App einen alternativen SMS-Client an, der ergänzend zur vorinstallierten Nachrichtenanwendung auf Android- und iOS-Smartphones verwenden werden kann.

Der Vorteil: Per mysms versendete Kurznachrichten kosten unabhängig von den Tarifen der Netzbetreiber nur 8 Cent das Stück - egal in welches Netz die Nachrichten verschickt werden, egal ob ins In- oder Ausland.

Anzeige

Um den Dienst zu nutzen muss man sich zunächst mit seiner Mobilfunknummer registrieren; die ersten zehn SMS sind kostenlos. Ist das Freikontingent verbraucht, muss das mysms-Konto schließlich per Kreditkarte oder Paypal aufgeladen werden.

In den Optionsmenüs lassen sich die Accountdaten verwalten, das Layout der SMS-Konversationen anpassen und die Benachrichtigungseinstellungen festlegen. Außerdem kann der Nutzer frei entscheiden, ob beispielsweise nur SMS ins Ausland per mysms-App versenden werden sollen oder grundsätzlich alle Kurznachrichten. Wer seine Nachrichten stets mit der selben Grußformel abschließt, kann hierfür praktischerweise eine Signatur festlegen.

Die mysms-App selbst gibt's in den Sprachvarianten Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch kostenlos in den Smartphone-Webshops Google Android Market und Apple App Store. Auch Nutzer von iPad, iPod touch und mit dem Google Market kompatible Android-Tablets können mit der mysms-Applikation Kurznachrichten per WLAN versenden.

Noch mehr Apps im Überblick

Die besten Sport- und Gesundheits-Apps

Die besten Fußball-Apps

Top-Apps für Smartphones - querbeet

zurück zur Startseite von connect.de