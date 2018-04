Speziell für seine In-Ear-Kopfhörer hf3 (159 Euro) und mc3 (99 Euro) hat der Hersteller Etymotic eine kostenlose App Awareness! entwickelt, die entspanntes Hören mit regelbarer Geräuschisolierung ermöglicht.

Anzeige

In-Ear-Spezialist Etymotic Research stellt die kostenlose App Awareness! vor. Mit ihr lässt sich die Geräuschisolierung der Kopfhörer/Headsets hf3 und mc3 jetzt individuell regulieren. Jeder Hörer entscheidet damit selbst, wie viele Außengeräusche er gerade wahrnehmen möchte.

Die hohe Geräuschisolierung der Headsets hf3 und mc3 von Etymotic von bis zu 42 db sorgt für ungestörten Musikgenuss mit iPad, iPhone und iPod touch. Aber nicht immer will man seine Umgebung komplett ausblenden. Schließlich sollte weder ein Boarding-Aufruf überhört werden noch eine wichtige Durchsage im Zug.

Gemeinsam mit dem englischen Audio-App-Designer Essency hat Etymotic darum die App Awareness! entwickelt. Sie scannt alle Umgebungsgeräusche und leitet jene, die lauter als die normale Geräuschkulisse sind, sofort in die Ohrhörer. Der User kann zwischen automatischer und individueller Regulierung der Lautstärke wählen.

hf3 und mc3 sind laut Hersteller weltweit die ersten individuell programmierbaren geräuschisolierenden Ohrhörer. Jeder entscheidet nun selbst, wann und wie viel er von seiner Umgebung wahrnehmen möchte, ob im Fitness-Studio, in der U-Bahn oder im ICE. Awareness! sorgt zudem für mehr Sicherheit beim Joggen oder Spazierengehen, denn trotz Musikgenuss bleibt auch der Straßenverkehr präsent. "Ohrhörer an iPhone oder iPod gehören zu unserem Alltag. Die Gefahren durch ein komplettes Ausblenden der Umgebung werden dabei oft unterschätzt", erklärt Mark Karnes, Geschäftsführer für Verbraucherprodukte bei Etymotic."Mit der App Awareness!™ sind wir weltweit der erste Anbieter für eine programmierbare, sensible Geräuschisolierung. Das garantiert höchsten Klanggenuss bei optimaler Sicherheit."