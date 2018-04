Klar stand das Apple-Event des heutigen Abends ganz im Zeichen der Musik und neuer iPods. Doch auch iPhone- und iPad-User durften sich über Neuigkeiten freuen: iOS 4.1 und 4.2 sind auf dem Weg.

Steve Jobs zeigte sich wieder einmal selbstironisch. Zum Beispiel bei der Vorstellung von iOS 4.1 - man habe viele E-Mails zu iOS 4.0 und seinen Bugs bekommen, das würde alles mit der kommenden Version erledigt sein. Welche Bugs genau, darauf ging Jobs nicht ein.

Dafür verriet er einige neue Funktionen. Etwa, dass man nun mit dem iPhone 4 auch HDR (High Dynamic Range)-Fotos erstellen kann. Dass man nun auch Fernsehserien auf den tragbaren Geräten leihen kann und nicht zwingend kaufen muss. Und dass nun das Game Center voll integriert ist. Damit kann man etwa Freunde in Spielen herausfordern, zusammen spielen und so genannte Achievements erreichen und in Listen mit Freunden vergleichen. Das Apple iOS 4.1 kommt schon nächste Woche und ist für iPhone und iPod touch kostenlos.

iPad-User müssen noch ein bisschen warten. Das nächste Update für das Apple-Tablet kommt im November - iOS 4.2. Erfreulicherweise wird dieses Update auch für das iPhone und den iPod touch erscheinen. Kostenlos. Damit sind alle Geräte auf dem gleichen Stand. Vieles wurde noch nicht verraten über iOS 4.2 - ein Funktion hat Apple wegen der hohen Nachfrage nachgerüstet: Die Druckfunktion.

Was gab es noch?

Neben neuen iPod-Generationen - der iPod nano kommt jetzt mit Touchscreen und der iPod touch mit Retina-Display, A4-CPU, HD- und Frontkamera - stellte Jobs eine neue iTunes-Version vor. iTunes 10 bekommt ein neues Logo und eine Social-Networking-Komponente namens Ping. Eine Art Twitter und Facebook nur für Musik, integriert in iTunes.

Zu guter Letzt stellte Jobs das lang ersehnte "One more thing" vor - das neue Apple-TV. Für iPhone- und iPad-User interessant: Man kann Musik, Videos und Bilder vom iPhone und iPad über das etwa 10 x 10 Zentimeter winzige Kästchen streamen. Das Streaming kann man vom jeweiligen iGerät aus initiieren. Das neue Apple TV besitzt keinen Speicher und streamt geliehene Filme aus iTunes oder Medien vom Mac oder PC - das Kaufen von Filmen geht nicht mehr damit. Apple TV erscheint in etwa vier Wochen für gerade mal 119 Euro.