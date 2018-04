Apple iOS 5.1.1 behebt UMTS-Probleme

Apple hat ein Update seines Betriebssystems für iPad, iPhone und iPod online gestellt. iOS 5.1.1 soll die UMTS-Probleme des neuen iPads beheben.

Seit gestern Abend ist die neue iOS-Version für iPads , iPhones und iPods online. Die Version iOS 5.1.1 soll einige Fehler beheben, darunter Probleme mit UMTS, die beim neuen iPad aufgetreten sind. Zudem bietet es einige praktische Verbesserungen - etwa beim Synchronisieren der Safari-Bookmarks und der Leselisten, beim Abspielen von Airplay-Videos und bei der HDR-Funktion in Fotos, die man vom Sperrbildschirm aufnimmt. Optimiert wurde auch die Kauf-Funktion im App Store. Das rund 50 Megabyte große Update ist für alle iOS-Geräte ab dem iPod touch 3G nutzbar, für iPhones ab dem 3GS und für alle iPads. Es ist entweder per iTunes oder per WLAN vom Einstellungsdialog aus direkt aufs Gerät spielbar.