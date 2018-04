Apple iPhone 4 bald auch mit O2- und Vodafone-Verträgen bei The Phone House?

Das iPhone-Monopol bröckelt. Ein neues Gerücht besagt, dass das iPhone 4 bald mit O2- und Vodafone-Verträgen bei The Phone House zu haben sein wird.

Wie connect vor Kurzem berichtete, ist das iPhone 4 nun auch bei blau.de und discoPLUS zu haben, auch ohne Vertragsbindung und teilweise mit Finanzierungsmöglichkeit. Auch sind inzwischen Bilder mit iPhone-4-Werbung vor Base - und Vodafone -Filialen aufgetaucht.

Das Telekom-Monopol bröckelt offenbar. Eigentlich sollten die Verträge mit Apple noch bis 2013 laufen. Doch es gibt ein Sonderkündigungsrecht in diesem Jahr. Laut Dow Jones hat Apple davon gebrauch gemacht. Andere Anbieter als die Telekom könnten nun das Apple-Smartphone vertreiben. Erste Vorbereitungen gibt es offenbar jetzt. Laut der Seite iphone-ticker.de wird das iPhone 4 bald bei The Phone House bald auch mit O2- und Vodafone-Verträgen angeboten. Bisher bietet The Phone House das iPhone nur mit den original Telekom-Tarifen an. Ein internes Schreiben bereitet die Mitarbeiter auf die Veränderung vor. Man solle zudem nicht mehr von einem Lieferengpass sprechen, sondern Bestellungen aufnehmen. Die Situation bei der Verfügbarkeit werde sich in den nächsten Wochen bessern. The Phone House äußert sich dazu auf der Seite, dass es das iPhone derzeit nur mit Telekom-Verträgen gebe.

Für einen Fall des Monopols und den ungebundenen Vertrieb des iPhone 4, der etwa Oktober oder November beginnen könnte, spricht auch die neueste iPhone-4-Werbung , die ebenfalls von iphone-ticker.de gefunden wurde. Die Werbung verweist auf die lange Erfahrung der Telekom mit dem iPhone und weist die Telekom als "iPhone Anbieter Nr. 1" aus. Die sonst in der Werbung propagierte Exklusivität fehlt.

Getreu dem Motto "Konkurrenz belebt den Markt" kann man den Entwicklungen nur mit Spannung entgegensehen.