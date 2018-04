Apple hat die Preise für das neue iPhone 5 heute veröffentlicht. Jetzt haben die Netzbetreiber ihre Preise publiziert, die sie für das Apple-Phone bei Abschluss eines Mobilfunkvertrag haben wollen. Wir stellen das Angebot der Telekom vor.

Die Telekom bietet das iPhone 5 mit verschiedenen Flat-Tarifpakten ihrer Complete Mobil-Serie an. Zusammen mit dem fast 100 Euro im Monat teuren Complete Mobil XL-Tarif gibt es das Apple iPhone 5 mit 16 GB bei der Telekom sogar schon für 1 Euro. Die 32 GB-Version kostet zum Verkaufsstart in der nächsten Woche 99,95 Euro und die 64 GB-Version 199,95 Euro.

Der XL-Vertrag bietet eine Reihe von Inklusiv-Flats wie etwa Anrufe in deutsche Festnetze, Anrufe in deutsche Mobilfunknetze, SMS-Flat sowie Surfflat mit 2 GB Highspeed-Volumen. Dieser vor allem für Poweruser aus dem Business-Bereich interessante Tarif kostet während seiner Mindestlaufzeit von 24 Monaten - trotz aktuellem Online-Aktionspreis - rund 2.159 Euro Gebühren. (siehe Tabelle links). Falls ein Kunde aber die (nur im Telekom-Netz nutzbare) LTE-Topspeed seines neuen iPhone 5 ausnutzen will, muss er zusätzlich 9,95 Euro pro Monat für die Speed Option LTE bezahlen.

In Kombination mit dem für die meisten Business-Anwender attraktiven Complete Mobil L-Tarif kostet das iPhone 5 mit 16 GB genau 99,95 Euro. Für die 32 GB-Variante sind 199,95 Euro fällig und die 64 GB-Version kostet 299,95 Euro.

Der zurzeit im Telekom Online-Shop für 53,95 Euro im Monat bestellbare Tarif bietet eine Flat ins deutsche Festnetze, eine Flat ins deutsche Mobilfunknetz der Telekom, eine SMS-Flat sowie eine 120 Minuten-Paket für alle übrigen Anrufe in deutsche Netze. Eine Surfflat ist auch dabei - mit 1 GB-Highspeed-Volumen. Dieser Vertrag kostet während seiner Mindestlaufzeit von 24 Monaten, wenn der aktuelle Online-Shop-Bonus genutzt wird, rund 1.295 Euro.

Wird das neue iPhone mit dem einfachen Complet Mobil S-Tarif kombiniert, dann berechnet die Telekom für ein iPhone 5 mit 16 GB gleich 349,95 Euro. Für die Version mit 32 GB Speicher sind dann sogar 449,95 Euro fällig.

Der zurzeit (im Online-Shop) 35,95 Euro im Monat teure Vertrag bietet eine SMS-Flat, eine Online-Flat (mit 300 Megabyte Highspeed-Volumen) sowie ein 120-Inklusivminuten-Paket in alle deutschen Netze.