Heute, am 12. September, präsentiert Apple sein neues iPhone. Um 19 Uhr ist Schluss mit den Gerüchten, wir werden live berichten.

Heute, am 12. September, steht in San Francisco alles im Zeichen von Apple und dem neuen iPhone. Seit dem Wochenende erstreckt sich über die gesamte Fassade des Yerba Buena Centers, in dem Apple sein neues iPhone vorstellen wird, ein riesiges buntes Banner.

connect ist bei einer parallelen Präsentation in London vor Ort und wird live auf unserer Twitter-Seite.berichten.

Auf connect.de werden wir die Keynote noch heute Abend zusammen fassen.

Im Vorfeld der Präsentation wurde sehr viel über das neue Apple-Smartphone spekuliert. Doch das gehört auch zur iPhone-Präsentation und ist längst Bestandteil des sehr gut inszenierten Marketingauftritts von Apple.

Gesicherte Fakten zum neuen iPhone gibt es trotz vieler Gerüchte kaum. Wahrscheinlich heißt das neue Apple-Modell iPhone 5 - aber nicht einmal der Name gilt als sicher. Heute um 19 Uhr wird der Schleier gelüftet, dann wissen wir mehr.

Ob Apple Chef Tim Cook auch ein kleines iPad zur Veranstaltung im Yerba Buena Center mitbringen wird, ist gut möglich, aber nicht sicher. Jede Menge Gerüchte zum neuen iPad mini gibt es natürlich auch schon.

