Apples iPod Touch ist schlanker geworden, und der iPod Nano hat ein deutlich größeres Display erhalten. Beide iPods gibt es wie auch den Shuffle künftig in zahlreichen Farben.

In der nunmehr fünften Generation erbt der iPod Touch das 4-Zoll-Display des zeitgleich präsentierten iPhone 5. Auch die CPU hat Apple verbessert. Künftig werkelt der A5-Chip im iPod Touch, auf dem auch das iPhone 4S basiert.

Anzeige

Da das neue Display auch die Berührungssteuerung beherbergt, ist eine deutlich flachere Bauform möglich. Für den iPod Touch heißt das, dass er künftig nur noch 6,1 mm dick ist und 88 Gramm wiegt. Dennoch soll eine Akkuladung für 40 Stunden Musikwiedergabe oder 8 Stunden Videowiedergabe ausreichen, Werte, die leicht über denen es Touch der vierten Generation liegen. Wegen des Wechsels vom Dock-Connector zu Apples neuem Lightning-Anschluss können Sie vorhandenes Zubehör nur noch über einen Adapter mit dem neuen iPod Touch verbinden.

Praxis: Musikarchiv anlegen und ordnen

Die im iPod Touch verbaute Kamera wurde ebenfalls überarbeitet, bringt es aber dennoch nur auf vergleichsweise magere fünf Megapixel. Das reicht allerdings für 1080p Video. Außerdem hat sie eine Bildstabilisierung enthalten.

Auf Wunsch setzt der iPod Touch mehrere Aufnahmen der selben Szenerie zu Panoramafotos zusammen. Auf der Rückseite des in sechs verschiedenen Farben erhältlichen Gerätes finden Sie einen Befestigungspunkt, an dem sich eine Handschlaufe befestigen lässt.

Der iPod Touch 5. Generation steht mit 32 und 64 GByte Speicher zur Verfügung und kostet ab 319 Euro. Die Vorgängergeneration ist auch weiterhin erhältlich.

Neuer iPod Nano

Mit einem nahezu doppelt so großen Display wie das des Vorgängers präsentiert sich der etwa kreditkartengroße, neue iPod Nano. Er ist 5,4 mm dick und wie iPod Touch und iPhone 5 mit dem neuen Lightning-Anschluss ausgestattet. Außerdem hat er Bluetooth gelernt und kann darüber Musik zum Beispiel auf dem Autoradio drahtlos wiedergeben.

Kaufberatung: Megatest In-Ear-Kopfhörer

Neben einer Aufzeichnungsfunktion für UKW-Radio hat Apple auch Nike+ und einen Schrittzähler in den Nano integriert. Den AppStore gibt es aber auch weiterhin nicht auf dem iPod Nano und durch den vom Quadratischen ins Rechteckige geänderten Grundriss eignet er sich auch nicht mehr als Ersatz für die Armbanduhr. Das in verschiedenen Farben erhältliche Gerät kostet 169 Euro und soll in Kürze erhältlich sein.

Neue Kopfhörer: Apple EarPods

Zeitgleich mit den neuen iPods hat Apple auch neue Kopfhörer vorgestellt, die so genannten EarPods. Dabei handelt es sich um eine ungewöhnliche Konstruktion, die gekennzeichnet wird durch drei Öffnungen, aus denen verschiedene Frequenzbereiche in unterschiedliche Richtungen abgestrahlt werden. Inwieweit es Apple damit gelungen ist, die klanglichen Vorzüge von In-Ears mit dem Tragekomfort von EarPods zu kombinieren, wird die Praxis zeigen. Die EarPods kosten 29 Euro.