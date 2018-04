Apple streitet weiter gegen Samsung

Der große Patentprozess in den USA zwischen Apple und Samsung geht weiter. Jetzt hat Richterin Koh beide Seiten zu direkten Verhandlungen aufgefordert und beide Kontrahenten vor einer möglichen Niederlage vor Gericht gewarnt.

In Kalifornien findet zurzeit der große Patentprozess zwischen Apple und Samsung statt. Nachdem beide Seiten ihre wichtigsten Argumente wortgewaltig in einem argumentativen Schlagabtausch vor Richterin Lucy Koh und den Geschworenen präsentiert haben, fordert die Richterin jetzt die beiden Kontrahenten zu neuen Verhandlungen auf. Bislang ist noch nicht klar, ob die beiden Widersacher die Gespräche über eine Einigung aufnehmen werden, die es bereits ohne Erfolg und auf Anordnung der Richterin im Mai gegeben hatte. Apple wirft in diesem Prozess seinem härtesten Konkurrenten bei Smartphones und Tablets vor das Design von iPhone und iPad sowie die Teile der iOS-Software kopiert zu haben. Samsung argumentiert dagegen, dass Apple sich auf Patente stützt, die eigentlich nichts Neues darstellen. Außerdem soll Apple bei seinen Produkten Samsung-Patente verletzt haben.

Die Abschlussplädoyers der beiden Hightech-Unternehmen werden in der nächsten Woche erwartet. Apple verlangt mindestens 2,5 Milliarden Dollar Schadensersatz von Samsung.