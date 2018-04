Archos bringt 6 neue Android-Tablets

Archos startet den Verkauf seiner neuen Android-Tabletsserie G 9. Sechs Modelle stehen zur Wahl, die sich unter anderem durch die verwendeten Displaygrößen und Prozessoren unterscheiden. Die Preisgestaltung: zwischen 249 und 399 Euro.

Die neue G9-Serie des Android-Tablet-Spezialisten Archos steht vor dem Marktstart. Ab 20. September sind die beiden mit einem 1 Gigahertz-Dualcore-Prozessor ausgestatteten Modelle Archos 80 G9 8GB und Archos 101 G9 8GB zu bekommen. Die vier leistungsstärkeren Varianten - mit 1,5 Gigahertz-Dualcore-Prozessor und einem internen Speicher von 16 oder 250 Gigabyte - folgen im Oktober.

Das Archos-Modell 80 G9 wird über einen 8 Zoll-Touchscreen (= 20,3 Zentimeter) gesteuert. Der Bildschirm hat ein Seitenverhältnis von 4:3 und besitzt eine Auflösung von 1024 x 768 Bildpunktentet. Beim Archos 101 G9 ist ein 10,1 Zoll-Display (25,6 Zentimeter) im 16:10 Format eingebaut, das 1280 x 800 Pixel Bildpunkte darstellt. Die G9-Tablets gehen mit WLAN online. Mit Unterstützung des Archos 3G-Sticks können sie aber auch für den Einsatz in GSM/UMTS-Netzen ausgerüstet werden. Die Tablets verfügen über einen entsprechenden Einschubschacht für diesen Stick. In den 3G-Stick passt jede Standard-SIM-Karte, geliefert wird er mit einer optionalen Archos Connect SIM-Karte. Das Archos Modelle gibt es in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Hier ist ein Überblick über die sechs Modellvarianten:

ARCHOS 80 G9 8GB [1 Ghz Dualcore] für 249 € (Marktstart: 20. September)

ARCHOS 101 G9 8GB [1 Ghz Dualcore] für 299 € (Marktstart: 20. September)

ARCHOS 80 G9 16GB [1,5 Ghz Dualcore] für 279 € (Marktstart: Oktober)

ARCHOS 80 G9 250GB [1,5 Ghz Dualcore] für 299 € (Marktstart: Oktober)

ARCHOS 101 G9 16GB [1,5 Ghz Dualcore] für 349 € (Marktstart: Oktober)

ARCHOS 101 G9 250GB [1,5 Ghz Dualcore] für 399 € (Marktstart: Oktober)