Deutsche Welle, Paramount und NRJ jetzt im Archos Content Portal.

Multimedia-Porti-Hersteller Archos erweitert sein Content-Angebot für hauseigene Player. Mehr als 8.000 Flme und Dokumentationen sowie mehr als fünf Millionen Alben sind auf dem Archos Content Portal erhältlich.

Die neuesten Partner sind Deutsche Welle und NRJ. Ebenfalls mit dabei ist das Plattenlabel 4Music, die Online-Musik-Plattform Jamendo, die Börsen-Webseite Daily Bourse. Über den Archos Media Club will Archos den Nutzern auch Filme von Paramount und Musik von unabhängigen Labels anbieten.Um den Content vom Archos Media Club zu beziehen, kann der User im HandelPrepaid-Cards erwerben. Die Karten ermöglichen den Download to Own der Filmedirekt auf Archos WiFi-Geräte der Generation 5. Auch von der Website www.archos.com/mediaclub können die Filme auf den PC geladen und dann aufden PMP übertragen werden. Eine Bibliothek mit 50 Filmen ist auf vielenArchosTV+ Geräten vorinstalliert. Mit einem Klick wählt der Kunde aus,welchen Film er kaufen möchte und kann diesen unmittelbar ansehen.